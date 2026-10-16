Псковский онколог: Неприятные ощущения и выделения из груди должны стать поводом для визита к врачу

16:52, 16 октября 2026, ПАИ

Боль, жжение, неприятные ощущения и любые выделения из груди должны стать поводом для визита к врачу, подчеркнул онколог-маммолог, врач-хирург Псковского областного клинического онкодиспансера Сергей Калиновский в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88,3 FM).

После 40 лет необходимо проходить маммограмму и УЗИ и еженедельно ощупывать грудь на наличие уплотнений.

Сергей Калиновский также пояснил, почему УЗИ молочной железы гораздо информативнее маммографии. «Узловые образования хорошо диагностируются именно на маммограмме у женщин после 40, для более молодых лучше подойдёт УЗИ или даже МРТ молочных желёз. Всё из-за того, что в молодом возрасте грудь более плотная и на маммографии не всё можно разглядеть. МРТ позволяет найти даже рак на нулевой стадии, то есть неинвазивный рак, который распространяется по протокам и потом может привести к мультифокальности, то есть когда опухолей несколько. Найти эти мелкие опухоли в плотной груди при операции просто нереально, поэтому в таких случаях речь может идти о полном удалении груди», – пояснил Сергей Калиновский.

После удаления груди речь идёт только о грудных имплантах. «Медицина и хирургия, в частности, позволяют реконструировать грудь и даже ореолы. Такие операции, после которых женщина может чувствовать себя женщиной, проводятся в нашем онкодиспансере», – отметил Сергей Калиновский.