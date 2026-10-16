При чтении маммограмм в псковском онкодиспансере пользуются ИИ

20:02, 16 октября 2026, ПАИ

При чтении маммограмм в псковском онкодиспансере пользуются искусственным интеллектом, рассказал онколог-маммолог, врач-хирург Псковского областного клинического онкодиспансера Сергей Калиновский в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 16 октября.

«Есть специальная медицинская программа – это, конечно, не чат GPT, не DeepSeek, это специальный агент. Сначала ИИ находит какие-то изменения, а затем скрининг анализирует врач. Иногда случается, что необходима повторная маммограмма, потому что опухоль располагается очень близко к подмышечной впадине и не всегда попадает на снимок», – пояснил Сергей Калиновский.

Медик также рассказал, что для проведения некоторых типов дорогостоящих исследований пациенток отправляют в федеральные онкоцентры.

«В Пскове же, в частности, широко используется биопсия сигнального узла. Потому что именно туда, в подмышечный лимфоузел, поступает основная часть лимфооттока из груди. Если лимфоузлы не поражены, то речь идёт о ранних стадиях рака», – уточнил Сергей Калиновский.