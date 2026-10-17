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Общество

О героях нашего времени подискутируют на VII Псковском международном медиафоруме

Заместитель директора «Мастерской новых медиа» Сергей Леваненков примет участие в VII Псковском международном медиафоруме «Единство народов – единство ценностей», который пройдёт в Пскове 20–21 октября.

Изображение: ПАИ

Он расскажет участникам форума о том, какие герои сегодня необходимы обществу и медиа и как в разных форматах рассказывать о них широкой аудитории.

Сергей Леваненков является заместителем руководителя «Мастерской новых медиа» – одной из ключевых образовательных площадок для специалистов медиасферы, выступает экспертом на профильных форумах и проводит лекции о создании и продвижении историй о людях, своим трудом и поступками формирующих будущее страны.

«Мастерская новых медиа» была создана в 2021 году автономной некоммерческой организацией «Диалог» и мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

VII Псковский международный медиафорум объединит экспертов медиасферы, журналистов и блогеров из России и зарубежных стран, в том числе представителей Белоруссии, стран Балтии и Абхазии. В программе обсуждение вопросов сохранения межкультурного пространства, информационной безопасности, развития мультимедийных форматов и изменений цифровой медиасреды.

Центральным событием станет панельная дискуссия «Единство народов – единство ценностей» с участием представителей МИД России, руководителей федеральных изданий и экспертов медиасферы. Площадки форума разместятся в правительстве Псковской области, региональном медиахолдинге и Доме молодёжи.

Псковский международный форум проходит с 2018 года по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который традиционно принимает участие в этом событии.

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