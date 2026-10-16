Екатерина Ларина примет участие в VII Псковском международном медиафоруме

16:22, 16 октября 2026, ПАИ

Директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России Екатерина Ларина примет участие в VII Псковском международном медиафоруме «Единство народов – единство ценностей», который пройдёт в Пскове 20–21 октября.

Ларина выступит по вопросам защиты традиционных ценностей в цифровой среде, противодействия недостоверной информации и поддержки качественного контента. Отдельное внимание будет уделено информационному суверенитету, который предполагает развитие собственных платформ и производство отечественного контента.

VII Псковский международный медиафорум объединит представителей СМИ и блогосферы, экспертов, историков, политологов, медиаменеджеров и представителей власти из России и зарубежных стран. Центральной темой мероприятия станет укрепление гражданского единства, сохранение исторической правды, суверенитета и традиционных ценностей.

Псковский международный медиафорум проводится с 2018 года по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.