Региональное отделение Фонда защиты детей начало работу в Псковской области

17:47, 16 октября 2026, ПАИ

Заседание координационного совета регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации (ООГО) «Фонд защиты детей» в Псковской области состоялось сегодня, 16 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Заседание прошло под председательством уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области, председателя РО ООГО «Фонд защиты детей» Наталии Соколовой. «Сегодня мы впервые собираем координационный совет регионального отделения недавно созданного Фонда защиты детей. Он был учреждён по поручению главы государства Владимира Путина. Это общероссийская государственная организация, которую возглавила уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова. И была поставлена задача создать такие отделения в статусе юридических лиц и в регионах, чтобы выстроить единую систему профилактики социального сиротства и оказания содействия семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации», – рассказала она.

Региональное отделение в Псковской области зарегистрировали 23 сентября 2026 года. В его структуру входит председатель, исполнительный директор, ревизор. Также утверждены составы координационного и попечительского совета.

В состав координационного совета вошли представители органов исполнительной власти, некоммерческих организаций, средств массовой информации. Попечительский совет регионального отделения возглавил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В состав совета также вошли митрополит Псковский и Порховский Матфей, депутаты Государственной Думы Александр Козловский и Антон Мороз, а также представители некоммерческих организаций, бизнеса, СМИ.

Одно из основных направлений работы отделения – поддержка молодых семей и профилактика разводов, так как это ведёт за собой семейное неблагополучие. «Наша основная задача – сохранить ребёнка в семье и семью для ребёнка», – подчеркнула председатель регионального отделения.

Наталия Соколова также обратила внимание, что эта общероссийская организация – ещё один ресурс помощи властям: «Сейчас вопросов много, но мы рассчитываем, что фонд будет помогать и морально и методически».

Исполнительный директор РО ООГО «Фонд защиты детей» Олеся Назарой заметила, что работа регионального отделения будет базироваться на федеральной повестке и региональной специфике. «Федеральная повестка включает в себя шесть основных направлений деятельности, ориентированных на профилактику социального сиротства. Они включают в себя и грантовое направление, методическое сопровождение, судебную защиту семей с детьми, информационную работу. Региональная специфика – необходимо активнее вести работу с молодыми семьями», – рассказала она.

С точки зрения направлений работы на ближайшее время – до конца 2026 года планируется провести аналитику о форматах работы с семьёй в кризисе и сделать так называемую «Карту возможностей».

Прямо сейчас готовится заявка в Фонд президентских грантов на создание Центра психологической, игровой и медитативной семейной практики на базе отделения Псковского детского фонда.