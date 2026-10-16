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Спорт

Псков примет финальный этап Кубка России по ралли в 2027 году

Ралли «Псков» в следующем году пройдёт в статусе финального этапа Кубка России. Об этом сообщается в предварительном календаре соревнований, опубликованном промоутером.

Фото: ПАИ

Гонку, которая в следующем году отпразднует своё 25-летие, планируется провести с 13 по 17 октября. В прошедшем розыгрыше этот этап принял Альметьевск.

«Ралли «Псков» мы возродили в 2002 году. С этого началось возрождение автоспорта на территории области. Теперь эта гонка будет отмечать 25-летний юбилей. В связи с датой решено поднять статус, чтобы собрать большое количество участников и сделать яркий праздник», – сказал председатель Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич в беседе с корреспондентом ПАИ.

Кроме того, ралли «Псков» будет носить международный статус.

«Этот статус даст возможность участвовать спортсменам из других стран, а также получать международные спортивные разряды и звания. Это более высокий ранг. Серии нет, просто отдельные этапы, имеющие международный статус. Там, по-видимому, идёт потепление отношений с Международной автомобильной федерацией. Может быть, эти соревнования будут включены в международный календарь. Мы уже проводили международные гонки. Сомневаюсь, что кто-то из прибалтийских спортсменов приедет по политическим мотивам. А может, что-то и поменяется», – пояснил Олег Мыслевич.

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