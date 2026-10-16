Нина Антипова избрана председателем обкома профсоюза работников промышленности

22:01, 16 октября 2026, ПАИ

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов принял участие в отчётно-выборной конференции Псковской областной организации Российского профсоюза работников промышленности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Местом проведения выбрали швейную фабрику «Славянка» – текстильный флагман региона. Делегаты в рабочей обстановке подвели итоги работы областной отраслевой организации профсоюза и обсудили планы на будущее.

Главным событием конференции стало единогласное избрание председателем обкома Нины Антиповой. К делегатам также обратилась генеральный директор фабрики Елена Косенкова. Она подчеркнула значимость профсоюзного движения для предприятия и заверила в полной поддержке в вопросах защиты прав трудящихся.

«Поздравляю! Впереди много важной работы. Очень ценно, что к делегатам обратилась генеральный директор фабрики Елена Косенкова. Она подчеркнула значимость профсоюзного движения для предприятия и заверила в полной поддержке в вопросах защиты прав трудящихся. Продолжаем в том же духе!» – сказал Игорь Иванов.

В своём выступлении Игорь Иванов также отметил, что псковский профсоюз промышленности – это сильная команда, с которой берут пример, и подчеркнул, что за этим стоит результат общей работы.