«Живая книга» ледникового периода: что нашли учёные на юге Тульской области

22:43, 16 октября 2026, ПАИ

На юге Тульской области находится Чекалинский разрез – единственное в России место, где ледниковые отложения разделены известняковыми породами. Об этом сообщает телеканал «Первый Тульский».

Когда-то близ современного Чекалина была вода: в ней медленно оседал тонкий ил, который со временем превратился в плотный серый суглинок – смесь глины и песка. Именно по серому цвету учёные установили, что около 300 тысяч лет назад рядом находилось озеро. Это был период межледниковья – потепления между двумя ледниковыми эпохами. Тогда в январе стояла плюсовая температура, грабовые леса доживали до 400 лет, землю заполнили самшитовые рощи, росли даже орехи. Затем снова наступил ледниковый период, и это тоже отразилось на слоях разреза.

60 гектаров земли в Суворовском районе – природный экспонат, свидетель четырёх глобальных климатических событий, когда на протяжении 400 тысяч лет режим погоды менялся от климатического до субарктического. Аналогов таких мест в мире почти нет. Чтобы добраться до самых древних слоёв, которым около 600 тысяч лет, достаточно убрать верхний слой почвы и травы. Последние научные работы здесь проходили семь лет назад, но туристам эту природную достопримечательность показывают регулярно.

Чекалинский разрез – памятник природы регионального значения, любое вмешательство человека запрещено. Менять его вправе только природа: каждую весну здесь разливается Ока и подмывает берега, глыбы породы падают вниз, и кажется, что разрез разрушается. Но река приносит с собой песок, ил и глину, которые оседают на дне и берегах, формируя новые слои. Эрозия и накопление идут рука об руку: одно уничтожает старое, другое создаёт новое. Лихвинский разрез – не застывшая летопись, а живая книга, которую природа продолжает писать прямо сейчас.