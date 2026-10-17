День участкового терапевта отмечают в России

09:16, 17 октября 2026, ПАИ

День участкового терапевта отмечают в России 17 октября. Это профессиональный праздник врачей, с которыми люди взаимодействуют на протяжении всей жизни, начиная с раннего возраста. Официального статуса он не имеет, но уже получил известность во многих регионах страны, пишет calend.ru.

Именно терапевты приходят на дом по вызову, выясняют причины недуга и, определив характер заболевания, решают, помощь или консультация какого специалиста потребуется в каждом конкретном случае. ОРВИ, простудные заболевания, обострения хронических недугов и многие другие болезни диагностируются и лечатся терапевтами, либо пациент передаётся врачу определённого профиля – хирургу, неврологу и так далее.

Терапия в переводе на греческом означает «уход, лечение». В определённых случаях, спектр которых очень широк, терапевт сам назначает лечение. Таким образом, врачи-терапевты фактически являются начальным и одновременно главным звеном в оказании первичной медицинской помощи.

Специфика работы определяет широкий спектр задач терапевта, поэтому он является специалистом широкого профиля. От него требуются глубокие знания в различных областях медицины: без них невозможны успешная и своевременная диагностика заболевания, его лечение и профилактика рецидивов, а также определение необходимости консультации врача-специалиста.

Работа терапевта подразумевает ведение амбулаторного приёма в поликлинике и посещение пациентов на дому по вызовам. За каждым врачом закреплён определённый территориальный участок, на котором он ходит по вызовам и ведёт приём. Отсюда и слово «участковый».

Помимо оказания непосредственной медицинской помощи, участковый терапевт занимается профилактикой заболеваний: проводит систематические осмотры, консультирует по поддержанию здорового образа жизни, даёт рекомендации по поводу профилактических прививок и анализов.

Широкий спектр заболеваний, лечением и выявлением которых занимается терапевт, подразумевает постоянное совершенствование знаний как в области методов лечения и диагностики, так и в фармакологии. Врач должен быть знаком со всеми новыми разработками медикаментов. При необходимости он направляет пациента на анализы и дополнительные диагностические процедуры. Только после системного анализа собранных данных и диагностики терапевт приступает к консервативному лечению, подбирая необходимые препараты и направляя больного на лечебные процедуры.

Поэтому участковый терапевт – одна из важнейших фигур в медицинской сфере, врач, являющийся первым и важнейшим звеном медико-санитарной помощи.

Как и другие профессиональные медицинские праздники, не имеющие официального статуса, День участкового терапевта врачи встречают на рабочем месте, принимая поздравления от коллег и пациентов. Дома медиков поздравляют родные и близкие.

Напомним, Псковское агентство информации запустило специальную рубрику «Врач до глубины души. Молодые кадры псковского здравоохранения», где молодые медики рассказывают о своей работе. Посмотреть видеоролики можно в плейлисте в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».