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День участкового терапевта отмечают в России

День участкового терапевта отмечают в России 17 октября. Это профессиональный праздник врачей, с которыми люди взаимодействуют на протяжении всей жизни, начиная с раннего возраста. Официального статуса он не имеет, но уже получил известность во многих регионах страны, пишет calend.ru.

Фото: ПАИ

Именно терапевты приходят на дом по вызову, выясняют причины недуга и, определив характер заболевания, решают, помощь или консультация какого специалиста потребуется в каждом конкретном случае. ОРВИ, простудные заболевания, обострения хронических недугов и многие другие болезни диагностируются и лечатся терапевтами, либо пациент передаётся врачу определённого профиля – хирургу, неврологу и так далее.

Терапия в переводе на греческом означает «уход, лечение». В определённых случаях, спектр которых очень широк, терапевт сам назначает лечение. Таким образом, врачи-терапевты фактически являются начальным и одновременно главным звеном в оказании первичной медицинской помощи.

Специфика работы определяет широкий спектр задач терапевта, поэтому он является специалистом широкого профиля. От него требуются глубокие знания в различных областях медицины: без них невозможны успешная и своевременная диагностика заболевания, его лечение и профилактика рецидивов, а также определение необходимости консультации врача-специалиста.

Работа терапевта подразумевает ведение амбулаторного приёма в поликлинике и посещение пациентов на дому по вызовам. За каждым врачом закреплён определённый территориальный участок, на котором он ходит по вызовам и ведёт приём. Отсюда и слово «участковый».

Помимо оказания непосредственной медицинской помощи, участковый терапевт занимается профилактикой заболеваний: проводит систематические осмотры, консультирует по поддержанию здорового образа жизни, даёт рекомендации по поводу профилактических прививок и анализов.

Широкий спектр заболеваний, лечением и выявлением которых занимается терапевт, подразумевает постоянное совершенствование знаний как в области методов лечения и диагностики, так и в фармакологии. Врач должен быть знаком со всеми новыми разработками медикаментов. При необходимости он направляет пациента на анализы и дополнительные диагностические процедуры. Только после системного анализа собранных данных и диагностики терапевт приступает к консервативному лечению, подбирая необходимые препараты и направляя больного на лечебные процедуры.

Поэтому участковый терапевт – одна из важнейших фигур в медицинской сфере, врач, являющийся первым и важнейшим звеном медико-санитарной помощи.

Как и другие профессиональные медицинские праздники, не имеющие официального статуса, День участкового терапевта врачи встречают на рабочем месте, принимая поздравления от коллег и пациентов. Дома медиков поздравляют родные и близкие.

Напомним, Псковское агентство информации запустило специальную рубрику «Врач до глубины души. Молодые кадры псковского здравоохранения», где молодые медики рассказывают о своей работе. Посмотреть видеоролики можно в плейлисте в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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