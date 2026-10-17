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Студенты ПсковГУ искали решения для кадровых вызовов региона

Студенты университета и колледжа ПсковГУ приняли участие в HR-хакатоне в рамках Всероссийского форума «День профразвития: найди себя в Псковской области», сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

HR-хакатон представляет собой командную проектную работу. Вместе с работодателями и экспертами студенты разбирали кадровые вызовы региона и искали конкретные решения в работе с молодёжью и в трудоустройстве. Участники анализировали, что влияет на выбор места работы, предлагали подходы к привлечению и удержанию молодых специалистов, а также выстраивали карьерный путь на три – пять лет.

Работу оценивало экспертное жюри, одним из представителей которого стала проректор по молодёжной политике и воспитательной деятельности ПсковГУ Светлана Воднева.

«Мне понравилось, что в команде были представители трёх сторон: работодатель, рабочая молодёжь и студенты. Мы слышали разные мнения и смогли собрать сбалансированное решение. А сам формат хакатона – крутой вариант работы с кейсами, буду использовать его в своей практике», – сказала студентка ИГУМ Анна Мизгирёва.

Для студентов участие в «Дне профразвития» стало возможностью попробовать себя в решении реальных задач и получить практическую пользу. В рамках мероприятия прошла панельная дискуссия «Регион. Молодёжь. Возможности: точки соприкосновения», где обсудили карьерные перспективы и представили результаты исследования ожиданий студентов и потребностей работодателей в Псковской области.

Кроме того, для участников организовали образовательную программу, где можно было пройти диагностику компетенций и получить консультацию HR-специалиста.

В ПсковГУ отметили, что участие в таком мероприятии важно для университета: вуз готовит специалистов для региона, а подобные события помогают студентам увидеть перспективы трудоустройства на месте и укрепляют связь с работодателями.

Мероприятие прошло по программе комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» Росмолодёжи. Проект «Профразвитие» реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Подать заявку на участие в четвёртом сезоне и получить новые карьерные возможности можно на сайте профразвивайся.рф.

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Студенты ПсковГУ искали решения для кадровых вызовов региона

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