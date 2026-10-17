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Общество

В Дно перезахоронили останки 346 погибших в годы Великой Отечественной войны

Церемония перезахоронения останков 346 бойцов и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, состоялась в Дно. Установлены имена девяти воинов. Мероприятие стало финальной точкой XV студенческой «Вахты Памяти». Об этом сообщает газета «Дновец».

  • В Дно перезахоронили останки 346 воинов и мирных жителей
    Фото: газета «Дновец»
  • В Дно перезахоронили останки 346 воинов и мирных жителей
    Фото: газета «Дновец»
  • В Дно перезахоронили останки 346 воинов и мирных жителей
    Фото: газета «Дновец»
  • В Дно перезахоронили останки 346 воинов и мирных жителей
    Фото: газета «Дновец»
  • В Дно перезахоронили останки 346 воинов и мирных жителей
    Фото: газета «Дновец»
  • В Дно перезахоронили останки 346 воинов и мирных жителей
    Фото: газета «Дновец»
  • В Дно перезахоронили останки 346 воинов и мирных жителей
    Фото: газета «Дновец»
  • В Дно перезахоронили останки 346 воинов и мирных жителей
    Фото: газета «Дновец»
  • В Дно перезахоронили останки 346 воинов и мирных жителей
    Фото: газета «Дновец»
  • В Дно перезахоронили останки 346 воинов и мирных жителей
    Фото: газета «Дновец»

В этом году участники межрегиональной поисковой экспедиции студенческих отрядов «Студенческая Вахта Памяти: Северо-Западный фронт» подняли останки 228 человек, среди которых были и женщины. Пятерым бойцам поисковики вернули имена, у двоих найдены родственники. Среди установленных имён – красноармейцы Василий Степанович Бураков (1907, Курская область), Иван Максимович Иценко (1910, Черниговская область), Абдула Зинурович Ибрагимов (1911, Мордовская АССР), Иван Дмитриевич Белый (1907, Гомельская область) и Бочков М. М. С.

Руководитель экспедиции, председатель совета регионального отделения Поискового движения России в Волгоградской области Вадим Журавлёв назвал эти имена главным результатом труда всей команды.

«Вы держите в руках инструменты по сохранению исторической памяти. Годы бегут, земля забирает всё, но именно вы не даёте забыть», – обратился к молодым поисковикам министр молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев.

Провожали бойцов по всем законам воинской чести: военный оркестр Псковской десантно-штурмовой дивизии исполнил гимн России, прогремел оружейный залп. Настоятель храма Архангела Михаила протоиерей Сергий с духовенством Порховского благочиния совершил заупокойную литию.

Напомним, в Колотушино в годы войны находился немецкий концлагерь, где, по архивным данным, были замучены более 25 тысяч человек. Поисковики работают там в рамках проекта «Без срока давности» уже четыре года. За это время удалось найти и с почестями предать земле более 800 останков, восстановить имена более чем 20 солдат. В этом сезоне бойцы 90-го отдельного специального поискового батальона и участники «Вахты Памяти» подняли более 380 останков воинов и мирных жителей. Их передадут в Следственный комитет для дальнейшей работы.

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