В Гдовском районе иномарка опрокинулась в кювет: пострадал один человек

11:23, 18 октября 2026, ПАИ

Водитель автомобиля Changan CS35 Plus не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и опрокинулась. ДТП произошло на трассе Псков – Гдов – Сланцы в Гдовском районе, сообщает канал «Псковская сводка» в MAX.



Фото: канал «Псковская сводка. ПАИ» в MAX



Фото: канал «Псковская сводка. ПАИ» в MAX



Фото: канал «Псковская сводка. ПАИ» в MAX



Фото: канал «Псковская сводка. ПАИ» в MAX



Фото: канал «Псковская сводка. ПАИ» в MAX









В автомобиле находились три человека. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек. Пострадавший был госпитализирован.

На месте работали спасатели ПСО Гдова, сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

Обстоятельства происшествия выясняются.