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Происшествия

В Гдовском районе иномарка опрокинулась в кювет: пострадал один человек

Водитель автомобиля Changan CS35 Plus не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и опрокинулась. ДТП произошло на трассе Псков – Гдов – Сланцы в Гдовском районе, сообщает канал «Псковская сводка» в MAX.

  • В Гдовском районе иномарка опрокинулась в кювет: пострадал один человек
    Фото: канал «Псковская сводка. ПАИ» в MAX
  • В Гдовском районе иномарка опрокинулась в кювет: пострадал один человек
    Фото: канал «Псковская сводка. ПАИ» в MAX
  • В Гдовском районе иномарка опрокинулась в кювет: пострадал один человек
    Фото: канал «Псковская сводка. ПАИ» в MAX
  • В Гдовском районе иномарка опрокинулась в кювет: пострадал один человек
    Фото: канал «Псковская сводка. ПАИ» в MAX
  • В Гдовском районе иномарка опрокинулась в кювет: пострадал один человек
    Фото: канал «Псковская сводка. ПАИ» в MAX

В автомобиле находились три человека. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек. Пострадавший был госпитализирован.

На месте работали спасатели ПСО Гдова, сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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