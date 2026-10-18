Почти трёх миллионов рублей лишились жители Псковской области из-за мошенников

12:55, 18 октября 2026, ПАИ

Несколько жителей Пскова, Великих Лук и Невеля лишились сбережений после общения с мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, мошенники использовали разные схемы обмана. В одном из случаев злоумышленники настоятельно рекомендовали собеседнику во избежание серьёзных финансовых потерь незамедлительно перевести сбережения на «безопасный счет». В других – обманули при покупке литых дисков на одной из интернет-площадок и под предлогом разблокировки доступа к облачному хранилищу данных.

Общая сумма ущерба, причинённого потерпевшим, составляет почти три миллиона рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в правоохранительные органы. По данным фактам следственными подразделениями органов внутренних дел возбуждены уголовные дела.