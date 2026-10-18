Росгвардия приглашает псковичей для обучения в ведомственных вузах

15:59, 18 октября 2026, ПАИ

Росгвардия приглашает молодых жителей Псковской области для обучения в ведомственных вузах, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Отбор кандидатов для поступления в военные образовательные организации высшего образования войск национальной гвардии РФ проводит Управление Росгвардии по Псковской области.

Военные институты Росгвардии осуществляют подготовку офицеров с военно-специальным образованием для замещения офицерских должностей тактического звена и структур военно-политической работы в войсках национальной гвардии РФ с присвоением воинского звания «лейтенант». Срок обучения — пять лет.

Курсанты зачисляются на действительную военную службу, обеспечиваются всеми видами довольствия и проживают на территории института. Им ежегодно предоставляются каникулы: две недели зимой и 30 дней летом. Обучение бесплатное.

Отбор проходит в Саратовский военный ордена Жукова Краснознамённый институт войск национальной гвардии РФ, Военную ордена Жукова академию войск национальной гвардии РФ, Пермский военный институт войск национальной гвардии РФ и Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ.

Дополнительную информацию можно узнать на сайтах образовательных учреждений, а также в региональном управлении Росгвардии по телефону 73-43-13.