Михаил Ведерников рассказал об уроженце Невеля, стоявшем у истоков сотрудничества России и Китая

16:47, 18 октября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал новый выпуск рубрики «Русской славы земля» в своём канале в мессенджере MAX.

«Не так давно наш президент Владимир Владимирович Путин встречался с председателем КНР Си Цзиньпином. Мы видим, что отношения между нашими государствами стремительно развиваются. И это хороший повод вспомнить, что одну из первых страниц сотрудничества России с современным Китаем написал уроженец Невеля», – отметил глава региона.

Речь идёт о Григории Зархине, который родился в Невеле в 1893 году. Позднее его назовут «архитектором китайской коммунистической партии». Подробнее об этом Михаил Ведерников рассказал в новом выпуске рубрики.