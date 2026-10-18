Станислав Стармолотов: Труд дорожников – вклад в безопасность и комфорт каждого псковича

17:53, 18 октября 2026, ПАИ

Временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов поздравил работников дорожного хозяйства и ветеранов отрасли с профессиональным праздником. Поздравление он разместил в своём канале в мессенджере MAX.

«Ваш труд – это не просто работа, это вклад в безопасность и комфорт каждого жителя Пскова. Благодаря вашему профессионализму и ответственности передвижение по городу с каждым годом становится удобнее и безопаснее», – отметил Станислав Стармолотов.

Он подчеркнул, что дорожники ежедневно решают непростые задачи – от содержания улично-дорожной сети до реализации масштабных ремонтных проектов. Впереди немало планов развития дорожной инфраструктуры Пскова, и совместными усилиями все намеченные проекты будут реализованы.

«Особую признательность хочу выразить ветеранам отрасли: ваши опыт и наставничество – надёжная опора для молодых специалистов, залог преемственности и высокого качества работ. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в труде. Пусть результаты вашей работы и дальше служат на благо Пскова и его жителей. С праздником!» – заключил Станислав Стармолотов.