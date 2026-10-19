Всероссийский день лицеиста отмечают 19 октября

07:50, 19 октября 2026, ПАИ

Всероссийский день лицеиста отмечают 19 октября. Дата связана с открытием Императорского Царскосельского лицея в 1811 году, сообщает calend.ru.

Лицей основали по указу Александра I для обучения дворянских детей. Программа ориентировалась на подготовку государственных деятелей и просвещённых чиновников высокого ранга. Подростков принимали раз в три года, учёба длилась шесть лет. Воспитанники изучали нравственные, исторические, физические и математические дисциплины, занимались изящными искусствами и гимнастикой.

Самым известным остался первый выпуск лицея: Александр Пушкин, поэты Дельвиг и Кюхельбекер, мореплаватель Матюшкин, канцлер Горчаков, декабрист Пущин, директор Императорской публичной библиотеки Корф.

Выпускники впоследствии отмечали 19 октября как День лицея и собирались на «лицейский обед». В наши дни праздник вернулся в календарь в 1990-х годах, когда в российское образование вновь вошло понятие «лицей». Во многих лицеях и других учебных заведениях в этот день проходят творческие вечера, открытые уроки, тематические выставки и концерты.