Священники объяснили, какие поминальные традиции противоречат православию

09:32, 19 октября 2026, ПАИ

Некоторые привычные поминальные обычаи не имеют отношения к православному вероучению и основаны на суевериях. Священнослужители призвали не придавать им особого значения и напомнили, что главная помощь усопшим – искренняя молитва, пишет potokmedia.ru.

К числу таких традиций относят завешивание зеркал после смерти человека. Этот обычай церковные представители считают суеверием. Не одобряют они и оставление еды на могилах, связывая эту практику с языческими представлениями.

Среди других распространённых обычаев, которые священники относят к суевериям, – отказ от вилок на поминальной трапезе, открывание окон и дверей в течение трёх дней после смерти, а также запрет на посещение кладбищ беременными женщинами и детьми. К поминальным практикам, не соответствующим православному подходу, относят и употребление алкоголя.

Эти обычаи некоторые люди соблюдают, полагая, что таким образом помогают душе умершего. Однако, подчёркивают священнослужители, духовная поддержка усопших заключается прежде всего в молитве, а не в следовании народным приметам и предрассудкам.