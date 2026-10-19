Умер заслуженный тренер РСФСР по велоспорту Владимир Силиванович

10:51, 19 октября 2026, ПАИ

На 94-м году жизни скончался мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР по велосипедному спорту Владимир Силиванович. Об этом сообщила пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.

Силиванович был кавалером ордена Трудового Красного Знамени. Под его руководством были подготовлены олимпийские чемпионы Геннадий Комнатов и Сергей Шелпаков, чемпионы мира Владимир Соколов и Эдуард Рапп, около 50 чемпионов СССР и более 100 чемпионов России.

Причины смерти не уточняются.