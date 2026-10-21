О прививках расскажут родителям на «Радио Дача» в Пскове

07:04, 21 октября 2026, ПАИ

Про частые страхи родителей, связанные с прививками, поговорят в новом выпуске проекта «Мамы спрашивают, поликлиника отвечает» на «Радио Дача» (101.5 FM) в Пскове.

Тема выпуска – «Прививки: отвечаем на частые страхи родителей». Врачи Псковской детской городской поликлиники объяснят, почему вакцина не может вызвать полноценное заболевание, какие реакции на прививку считаются нормальными и какова вероятность серьёзных аллергических реакций. Также они разберут убеждения, что часто болеющим детям прививки противопоказаны, что вместе с вакциной вводят слишком много болезней и что естественное заболевание лучше прививки.

Эфиры можно послушать в среду в 7:35, 11:35 и 16:35. Повторы – в воскресенье.

Хронометраж каждого выпуска – три минуты. Это сделано специально, чтобы занятые родители могли получить информацию без отрыва от дел: по пути на работу, на прогулке или во время приготовления ужина. Врачи Псковской детской городской поликлиники отвечают на вопросы родителей в эфире каждую среду.

Проект получает информационную поддержку на площадках ПАИ: читайте ответы на вопросы на сайте и в социальных сетях. Анонсы и время выхода каждого выпуска публикуются заранее. Под постами в комментариях открыт приём вопросов от родителей.

Текстовые версии выпусков с прямыми цитатами врачей выходят на сайте ПАИ после каждого эфира.