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Общество

15 юношей из Псковской области осенью отправятся служить в Росгвардию

15 юношей из Псковской области осенью призовут для прохождения военной службы в воинских частях Северо-Западного округа Росгвардии, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области. Одновременно в этих частях началось увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

Призываемые молодые люди пройдут тщательный отбор. Он включает не только оценку состояния здоровья и профессионально-психологическое тестирование, но и изучение биографических данных.

В ходе призыва направляемым в Росгвардию военнослужащим в военкоматах будет выдана полевая форма расцветки «Мох» и «Синяя точка» – в зависимости от предназначения воинской части, в которой будет проходить службу призывник. Форма представляет собой усовершенствованный по составу ткани и дизайну вариант обмундирования, разработанный с учётом пожеланий личного состава ведомства.

Призывники не будут направляться в районы проведения специальной военной операции. Военнослужащие будут выполнять задачи по охране важных государственных объектов и обеспечению общественной безопасности в регионах северо-запада России, уточнили в пресс-службе.

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