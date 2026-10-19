Псков борется за звание «Молодёжная столица России – 2027»

22:12, 19 октября 2026, ПАИ

Псков борется за звание «Молодёжная столица России – 2027», и жители города могут помочь своей малой родине в этом конкурсе, сообщили ПАИ в региональном министерстве молодёжной политики.

В конкурсе в рамках Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых» участвует 21 город: Архангельск, Великий Новгород, Владикавказ, Владимир, Геническ, Иваново, Киров, Краснодар, Липецк, Мелитополь, Мурманск, Нальчик, Орёл, Санкт-Петербург, Сыктывкар, Тверь, Уфа, Чита, Якутск, Ярославль и Псков. Исход состязания зависит в том числе от горожан.

Чтобы поддержать Псков, до 23 октября нужно опубликовать в соцсетях пост с фото, видео или рассказом о городе, о его молодёжи, об интересных проектах и возможностях. В посте обязательно должны быть хештеги #молодёжнаястолица2027 и #Псков.

29 октября объявят 10 городов-полуфиналистов, а новую молодёжную столицу России назовут в декабре.