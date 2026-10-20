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Михаил Ведерников: Искренность переселенцев – главная награда за нашу работу

Искренность переселенцев, которые говорят о любви к президенту, России и Пскову, назвал самой большой наградой за работу региона губернатор Псковской области Михаил Ведерников на открытии VII Псковского международного медиафорума в рамках панельной дискуссии «Единство народов – единство ценностей» сегодня, 20 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Он выразил надежду, что форум стал хорошей площадкой, чтобы пообщаться, услышать друг друга и поделиться своим мнением. По его словам, на пленарной дискуссии было озвучено много полезного и интересного с профессиональной точки зрения.

Михаил Ведерников отметил, что участники форума смогли услышать из первых уст истории людей, которые приняли решение провести остаток своей жизни в России.

«Многие из них потом встречаются с переселенцами, мне так приятно слышать: «Мы очень любим нашего президента. Мы очень любим Псков, мы очень любим Россию», – сказал губернатор.

По его словам, эта искренность – самая большая награда за работу, которую в регионе проводят для того, чтобы люди, разделяющие общие ценности, любящие Россию, умеющие дружить и желающие сделать для мира что-то полезное, приезжали сюда и были здесь счастливы. «Всем желаю интересной работы», – заключил Михаил Ведерников.

Отметим, VII Псковский международный медиафорум начал работу 20 октября. Он продлится два дня и объединит ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимают участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Ключевыми площадками форума стали правительство Псковской области, государственный медиахолдинг региона и Дом молодёжи. В повестку вошли вопросы сохранения и развития межкультурного пространства, информационной безопасности, развития мультимедийных форматов, а также вызовов и изменений цифровой медиасреды.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума.

Текстовая трансляция событий форума в соцсетях, прямые включения с полей форума на радио «7 НЕБО», оперативные комментарии спикеров и экспертов пленарного заседания и секций, видеодневник медиафорума и яркие фоторепортажи, деловой разговор главы региона с главредами районных изданий, встречи представителей медиасообщества с федеральными экспертами – вся картина Псковского международного медиафорума на площадках государственного медиахолдинга Псковской области.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.

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