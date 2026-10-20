Семьи с двумя детьми в Псковской области могут вернуть часть НДФЛ

18:07, 20 октября 2026, ПАИ

Семьи с двумя и более детьми, постоянно проживающие в Псковской области, могут вернуть часть уплаченного НДФЛ при соблюдении ряда условий, включая уровень среднедушевого дохода не выше 1,5 прожиточного минимума и отсутствие задолженности по алиментам. Об этом рассказала руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«У нас с этого года появился налоговый кешбэк. У нас родители могут вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц, но при соблюдении определённых условий: они должны быть гражданами РФ, семья воспитывает двух и более детей до 18 лет, у родителей нет задолженностей по алиментам, среднедушевой доход семьи не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума в нашем регионе. Ну и у семьи должен быть официальный доход, с которого удерживается налог на доходы физических лиц по ставке 13 процентов», – рассказала Анна Кутузова.

По её словам, самозанятые и индивидуальные предприниматели, которые не уплачивают НДФЛ, права на выплату не имеют.

«В этом случае работник может подать заявление, и именно Социальный фонд России возвращает часть налога, рассчитанную по льготной ставке шесть процентов», – заключила Анна Кутузова.