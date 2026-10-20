RT и медиахолдинг Псковской области подписали меморандум о сотрудничестве

17:39, 20 октября 2026, ПАИ

Подписание меморандума о сотрудничестве между телеканалом RT и автономной некоммерческой организацией «Издательский дом «Медиацентр 60» состоялось в Пскове сегодня, 20 октября. Документ, открывающий новые горизонты для региональных СМИ, подписали заместитель исполнительного директора – руководитель управления международного сотрудничества и распространения RT Карина Меликян и директор АНО ИД «Медиацентр 60» Ирина Фёдорова.

Меморандум направлен на укрепление партнёрских связей и развитие долгосрочного сотрудничества в сфере информационного взаимодействия. Стороны договорились о регулярном обмене оперативными и достоверными информационными материалами, включая новостные видеоматериалы, документальные фильмы, телепрограммы и аналитические материалы. Особый акцент в документе сделан на совместных образовательных инициативах: планируется проведение программ по обмену профессиональным опытом, организация стажировок и консультаций для сотрудников СМИ, а также реализация инновационных медиапроектов.

«Для нас это важный шаг в расширении партнёрских связей с региональными медиа. Мы готовы делиться контентом, обмениваться опытом с журналистами, участвовать в реализации совместных проектов. Но, как говорится, «куй железо, пока горячо», поэтому сегодня мы не просто подписали соглашение, но уже выступили в программе форума и договорились о проведении первой медиашколы RT для специалистов Псковской области в следующем году», – отметила Карина Меликян.

В свою очередь директор АНО ИД «Медиацентр 60» Ирина Фёдорова подчеркнула значимость события для региона: «Подписание меморандума с RT – это знаковое событие для Псковской области. Мы получаем доступ к богатому контенту и экспертизе одной из ведущих мировых медиакомпаний. Особенно важно для нас обучение кадров: наши журналисты смогут повысить квалификацию, перенять опыт коллег. Кроме того, мы уже обсуждаем первое совместное международное мероприятие, которое, надеюсь, станет ярким событием в медиажизни региона».

Подписание меморандума стало важным шагом в интеграции региональных СМИ в международное информационное пространство и открывает новые перспективы для профессионального роста журналистов Псковской области.

Отметим, VII Псковский международный медиафорум начал работу 20 октября. Он продлится два дня и объединит ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимают участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.