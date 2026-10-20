В небе над Псковской областью нейтрализовали несколько беспилотников

17:52, 20 октября 2026, ПАИ

За прошедшие сутки в небе над Псковской областью нейтрализовано несколько беспилотников противника. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своём канале в мессенджере MAX.

«Благодарю всех, кто принимал участие в боевой работе, особенно личный состав региональных подразделений по противодействию БПЛА. Бойцы отработали результативно», – написал губернатор.

Он призвал жителей быть внимательными и осторожными и не приближаться к обломкам. При наблюдении падения БПЛА или обнаружении беспилотников и их фрагментов необходимо незамедлительно сообщать максимально подробную информацию по телефону 112 или (8 8112) 72-52-00.