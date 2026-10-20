Зачем Псковской области мусороперегрузочные станции: объясняем в карточках

18:24, 20 октября 2026, ПАИ

Пять мусороперегрузочных станций планируют создать в Псковской области, сообщили в канале министерства строительства и ЖКХ региона в MAX. Станции нужны, чтобы обеспечить доставку отходов со всей области в экотехнопарк в Палкинском районе: он станет ключевым объектом новой системы обращения с отходами.

Мусороперегрузочные станции помогут оптимизировать транспортные расходы и сдержать рост тарифов для населения. При выборе площадок учитывают требования законодательства, транспортную доступность и экономическую целесообразность. Как работают такие станции, чем они отличаются от полигонов и какие требования к ним предъявляются – в карточках министерства.