Международный форум «ДоброСтарт» пройдёт в Печорах с 12 по 14 ноября

19:29, 20 октября 2026, ПАИ

Международный форум «ДоброСтарт» пройдёт в Печорах с 12 по 14 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Форум станет главной площадкой для обсуждения и продвижения идей добровольчества, благотворительности и наставничества, а также для открытого диалога между волонтёрами, организаторами добровольческой деятельности и органами власти.

Участниками станут представители добровольческих объединений и учащиеся школ, колледжей и вузов региона в возрасте от 14 до 35 лет, специалисты по работе с молодёжью, педагоги, представители благотворительных и некоммерческих организаций, органов исполнительной власти и местного самоуправления из Псковской области и Республики Беларусь. Зарегистрироваться для участия можно до 5 ноября.

На форуме запланированы тренинговые активности, серия очных лекций, мастер-классов и панельных сессий по добровольческой деятельности, а также полезная программа. Участники смогут повысить уровень компетенций, обменяться опытом, разработать комплексные меры поддержки добровольческого движения и расширить сеть волонтёрских объединений.

Одной из ключевых задач форума станет вовлечение молодёжи в позитивную повестку развития страны, в формирование традиционных духовно-нравственных ценностей и социальной ответственности, а также привлечение внимания к решению социальных проблем через добровольческое участие.

Форум проводят в рамках программы «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети». Организатор – Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области при поддержке регионального министерства молодёжной политики.