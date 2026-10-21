Псковичка участвует во всероссийском семинаре ФНПР

09:38, 21 октября 2026, ПАИ

Заведующая отделом социально-трудовых отношений и проектной деятельности Псковского облсовпрофа Нина Антипова принимает участие во Всероссийском семинаре-совещании профсоюзного актива и специалистов по социально-экономическим вопросам и социальному партнёрству членских организаций Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Мероприятие направлено на повышение профессионального уровня профсоюзных специалистов, обсуждение актуальных вопросов социально-трудовой сферы и развитие эффективных механизмов социального партнёрства.

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов подчеркнул особую значимость постоянного обучения и повышения квалификации профсоюзных кадров.

«Профсоюзный специалист должен постоянно развиваться, следить за изменениями в трудовом законодательстве, владеть современными инструментами защиты прав работников и уверенно вести диалог с работодателями и органами власти», – сказал он.

По словам лидера профсоюзного объединения, обучение и обмен опытом позволяют находить новые эффективные решения, совершенствовать работу профсоюзных организаций и добиваться конкретных результатов для людей труда. «Чем выше профессиональный уровень наших кадров, тем сильнее профсоюзы и тем весомее их вклад в развитие социального партнёрства», – заключил Игорь Иванов.