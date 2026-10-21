Карина Меликян: Мы дали важный старт сотрудничеству с ключевым медиахолдингом Псковской области

17:47, 21 октября 2026, ПАИ

Меморандум о сотрудничестве подписали RT и государственный медиахолдинг Псковской области «Медиацентр 60» на полях VII Псковского международного медиафорума. Об этом рассказала заместитель исполнительного директора – руководитель управления по международному сотрудничеству RT Карина Меликян в выездной студии телеканала «Первый Псковский».

По её словам, RT – международный видеохолдинг, у которого девять телеканалов и онлайн-порталы на десяти иностранных языках. За плечами RT – богатый опыт сотрудничества с международными медиахолдингами, включая обмен контентом, формирование стратегии развития за рубежом и производство видеоконтента.

«Имея такой уникальный опыт, для нас очень важно делиться с нашими друзьями и партнёрами в регионах. Сегодня мы дали очень важный старт такому сотрудничеству с ключевым медиахолдингом Псковской области», – сказала Карина Меликян.

Она уточнила, что меморандум предусматривает обмен информационными материалами, совместное освещение новостей и обмен опытом. Кроме того, достигнута договорённость о проведении в следующем году медиашколы для журналистов и специалистов медиаиндустрии в Пскове.

«Сегодня мы не просто подписываем соглашение, а уже реализуем ряд проектов, которые предусматривает сотрудничество», – подчеркнула Карина Меликян.

Отметим, VII Псковский международный медиафорум начал работу 20 октября. Он продлится два дня и объединит ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимают участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Ключевыми площадками форума стали правительство Псковской области, государственный медиахолдинг региона и Дом молодёжи. В повестку вошли вопросы сохранения и развития межкультурного пространства, информационной безопасности, развития мультимедийных форматов, а также вызовов и изменений цифровой медиасреды.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума.

Текстовая трансляция событий форума в соцсетях, прямые включения с полей форума на радио «7 НЕБО», оперативные комментарии спикеров и экспертов пленарного заседания и секций, видеодневник медиафорума и яркие фоторепортажи, деловой разговор главы региона с главредами районных изданий, встречи представителей медиасообщества с федеральными экспертами – вся картина Псковского международного медиафорума на площадках государственного медиахолдинга Псковской области.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.