Врачи объяснили, может ли прививка вызвать болезнь

11:33, 21 октября 2026, ПАИ

Прививка не может вызвать полноценное заболевание. Об этом в новом выпуске проекта «Мамы спрашивают, поликлиника отвечает» на «Радио Дача» (101.5 FM) в Пскове рассказали врачи Псковской детской городской поликлиники.

Темой выпуска стали частые страхи родителей, связанные с вакцинацией. Первым из них медики назвали мнение, что прививка может вызвать болезнь. «Вакцина содержит убитый или ослабленный возбудитель, который не может вызвать полноценное заболевание. Он лишь помогает организму «запомнить» врага и подготовиться к встрече с ним», – пояснили специалисты.

По их данным, среди родителей, отказывающихся от прививок, некоторые считают, что вакцины вызывают болезни, которые должны предотвращать. «Но это заблуждение, и наука говорит об обратном», – подчеркнули врачи.

Напомним, эфиры передачи можно послушать в среду в 7:35, 11:35 и 16:35. Повторы – в воскресенье. Хронометраж каждого выпуска – три минуты. Это сделано специально, чтобы занятые родители могли получить информацию без отрыва от дел: по пути на работу, на прогулке или во время приготовления ужина. Врачи Псковской детской городской поликлиники отвечают на вопросы родителей в эфире каждую среду.

Проект получает информационную поддержку на площадках ПАИ: читайте ответы на вопросы на сайте и в социальных сетях. Анонсы и время выхода каждого выпуска публикуются заранее. Под постами в комментариях открыт приём вопросов от родителей. Текстовые версии выпусков с прямыми цитатами врачей выходят на сайте ПАИ после каждого эфира.