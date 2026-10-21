Медики развеяли миф о запрете прививок для часто болеющих детей

13:42, 21 октября 2026, ПАИ

Часто болеющим детям прививки особенно нужны, чтобы защитить их от тяжёлых инфекций. Об этом в новом выпуске проекта «Мамы спрашивают, поликлиника отвечает» на «Радио Дача» (101.5 FM) в Пскове рассказали врачи Псковской детской городской поликлиники.

Специалисты развеяли распространённый страх родителей о том, что если ребёнок часто болеет, то прививки ему противопоказаны. «Наоборот, таким детям прививки особенно нужны, чтобы защитить от тяжёлых инфекций. Но решение принимает врач после осмотра, и здесь важен индивидуальный подход», – подчеркнули медики.

Врачи также объяснили, что современные вакцины безопасны и не перегружают иммунитет: в обычной жизни ребёнок ежедневно сталкивается с гораздо большим числом антигенов.

Напомним, эфиры передачи можно послушать в среду в 7:35, 11:35 и 16:35. Повторы – в воскресенье. Хронометраж каждого выпуска – три минуты. Это сделано специально, чтобы занятые родители могли получить информацию без отрыва от дел: по пути на работу, на прогулке или во время приготовления ужина. Врачи Псковской детской городской поликлиники отвечают на вопросы родителей в эфире каждую среду.

Проект получает информационную поддержку на площадках ПАИ: читайте ответы на вопросы на сайте и в социальных сетях. Анонсы и время выхода каждого выпуска публикуются заранее. Под постами в комментариях открыт приём вопросов от родителей. Текстовые версии выпусков с прямыми цитатами врачей выходят на сайте ПАИ после каждого эфира.