Врачи назвали смертность от кори среди непривитых детей

16:17, 21 октября 2026, ПАИ

При кори смертность среди непривитых детей составляет примерно один-два случая на тысячу. Об этом в новом выпуске проекта «Мамы спрашивают, поликлиника отвечает» на «Радио Дача» (101.5 FM) в Пскове рассказали врачи Псковской детской городской поликлиники.

Медики прокомментировали страх родителей, которые считают, что лучше переболеть инфекцией естественным путём. «Это опасное заблуждение. Естественная инфекция действительно даёт иммунитет, но цена может быть слишком высокой», – отметили специалисты.

По словам врачей, вакцина даёт защиту без риска тяжёлых осложнений.