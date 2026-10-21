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Общество

Медики объяснили, как работает коллективный иммунитет от кори

Для надёжной защиты от таких инфекций, как корь, необходимо, чтобы было вакцинировано не менее 95 % населения. Об этом в новом выпуске проекта «Мамы спрашивают, поликлиника отвечает» на «Радио Дача» (101.5 FM) в Пскове рассказали врачи Псковской детской городской поликлиники.

Фото: ПАИ

Медики развеяли мнение некоторых родителей о том, что если большинство привито, то их ребёнку прививка не нужна. По словам специалистов, это работает только при условии, что большинство действительно вакцинировано.

«Как только этот порог снижается, под угрозой оказываются те, кто не может прививаться по медицинским причинам – например дети с иммунодефицитом или проходящие лечение от онкологии», – подчеркнули врачи.

Напомним, эфиры передачи можно послушать в среду в 7:35, 11:35 и 16:35. Повторы – в воскресенье. Хронометраж каждого выпуска – три минуты. Это сделано специально, чтобы занятые родители могли получить информацию без отрыва от дел: по пути на работу, на прогулке или во время приготовления ужина. Врачи Псковской детской городской поликлиники отвечают на вопросы родителей в эфире каждую среду.

Проект получает информационную поддержку на площадках ПАИ: читайте ответы на вопросы на сайте и в социальных сетях. Анонсы и время выхода каждого выпуска публикуются заранее. Под постами в комментариях открыт приём вопросов от родителей. Текстовые версии выпусков с прямыми цитатами врачей выходят на сайте ПАИ после каждого эфира.

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