Врачи перечислили прививки из национального календаря

17:28, 21 октября 2026, ПАИ

Родителям не стоит отказываться от прививок на основе слухов из интернета, а лучше обсудить вакцинацию с педиатром. Об этом в новом выпуске проекта «Мамы спрашивают, поликлиника отвечает» на «Радио Дача» (101.5 FM) в Пскове рассказали врачи Псковской детской городской поликлиники.

«Поговорите с педиатром. Он объяснит, какие прививки нужны сейчас и почему», – отметили медики.

По словам специалистов, национальный календарь профилактических прививок, утверждённый Минздравом, включает защиту от гепатита В, туберкулёза, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи, эпидемического паротита, гриппа и других инфекций.

«Прививки – это защита. И лучшее, что вы можете сделать для ребёнка, – вовремя их сделать. Это забота не только о своём малыше, но и о тех, кто рядом», – заключили врачи.

Напомним, эфиры передачи можно послушать в среду в 7:35, 11:35 и 16:35. Повторы – в воскресенье. Хронометраж каждого выпуска – три минуты. Это сделано специально, чтобы занятые родители могли получить информацию без отрыва от дел: по пути на работу, на прогулке или во время приготовления ужина. Врачи Псковской детской городской поликлиники отвечают на вопросы родителей в эфире каждую среду.

Проект получает информационную поддержку на площадках ПАИ: читайте ответы на вопросы на сайте и в социальных сетях. Анонсы и время выхода каждого выпуска публикуются заранее. Под постами в комментариях открыт приём вопросов от родителей. Текстовые версии выпусков с прямыми цитатами врачей выходят на сайте ПАИ после каждого эфира.