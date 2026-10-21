Врачи назвали нормальной реакцию на прививку в виде температуры

12:54, 21 октября 2026, ПАИ

Небольшое повышение температуры, покраснение и уплотнение в месте укола после прививки являются нормальной реакцией организма. Об этом в новом выпуске проекта «Мамы спрашивают, поликлиника отвечает» на «Радио Дача» (101.5 FM) в Пскове рассказали врачи Псковской детской городской поликлиники.

«Реакции действительно бывают: небольшое повышение температуры, покраснение и уплотнение в месте укола. Это нормально. Так иммунитет отвечает на введение вакцины. Обычно всё проходит за один-два дня», – отметили медики.

Они также прокомментировали страх родителей перед серьёзными аллергическими реакциями. По словам специалистов, такие случаи крайне редки – примерно один случай на один-два миллиона введений.

Напомним, эфиры передачи можно послушать в среду в 7:35, 11:35 и 16:35. Повторы – в воскресенье. Хронометраж каждого выпуска – три минуты. Это сделано специально, чтобы занятые родители могли получить информацию без отрыва от дел: по пути на работу, на прогулке или во время приготовления ужина. Врачи Псковской детской городской поликлиники отвечают на вопросы родителей в эфире каждую среду.

Проект получает информационную поддержку на площадках ПАИ: читайте ответы на вопросы на сайте и в социальных сетях. Анонсы и время выхода каждого выпуска публикуются заранее. Под постами в комментариях открыт приём вопросов от родителей. Текстовые версии выпусков с прямыми цитатами врачей выходят на сайте ПАИ после каждого эфира.