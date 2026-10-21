В Псковской области за неделю ОРВИ заболели более трёх тысяч человек

13:19, 21 октября 2026, ПАИ

В Псковской области зарегистрировано 3 328 случаев острых респираторных вирусных инфекций за неделю. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора по итогам мониторинга с 12 по 18 октября.

Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 63 %. В Пскове зарегистрировали 1 356 случаев ОРВИ, или 40,7 % от общего количества по региону.

За неделю госпитализировали 38 человек с симптомами ОРВИ. По данным ведомства, в структуре циркулирующих вирусов определяют респираторные вирусы негриппозной этиологии, случаев гриппа не зарегистрировано.