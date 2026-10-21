О гриппе, вакцинации и клещах поговорят на «Серебряном дожде»

13:34, 21 октября 2026, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 21 октября, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко.

Как на сегодняшний день в Псковской области обстоят дела с респираторными вирусными заболеваниями? Как идёт вакцинация против гриппа и кому стоит привиться в первую очередь? Закончился ли сезон активности клещей? Сколько человек стали жертвами этих членистоногих? Стоит ли пить воду из водоматов? Что такое автоштрафы и кому они грозят?

Об этом и многом другом – в эфире «Среды обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».