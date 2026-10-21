Территория заботы: в Псковском районе проходят традиционные осенние субботники
Традиционные осенние субботники продолжают проводить в Псковском районе, сообщила глава округа Наталья Фёдорова в своём канале в MAX.
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Фото: главы Псковского муниципального округа Натальи Фёдоровой в MAX
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Фото: главы Псковского муниципального округа Натальи Фёдоровой в MAX
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Фото: главы Псковского муниципального округа Натальи Фёдоровой в MAX
-
Фото: главы Псковского муниципального округа Натальи Фёдоровой в MAX
-
Фото: главы Псковского муниципального округа Натальи Фёдоровой в MAX
-
Фото: главы Псковского муниципального округа Натальи Фёдоровой в MAX
-
Фото: главы Псковского муниципального округа Натальи Фёдоровой в MAX
-
Фото: главы Псковского муниципального округа Натальи Фёдоровой в MAX
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Фото: главы Псковского муниципального округа Натальи Фёдоровой в MAX
Жители, сотрудники организаций и предприятий, специалисты территориальных отделов и активисты ТОС объединяются, чтобы навести порядок на подведомственных и общественных территориях.
Территориальные отделы проводят уборку в общественных местах: в зонах отдыха, на детских и спортивных площадках, а также на братских и воинских захоронениях.
Школы организовали участие учеников и педагогов. Ребята убирают прилегающие территории, собирают опавшие листья и мусор.
Дома культуры также принимают участие в субботниках. Благодаря их усилиям территории вокруг учреждений становятся чище и уютнее, отметила Наталья Фёдорова.
Глава округа призвала владельцев частных домовладений, сотрудников предприятий и организаций всех форм собственности активнее подключаться к уборке, пока позволяет погода. Она поблагодарила всех участников уже прошедших субботников за неравнодушие и активную гражданскую позицию.
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