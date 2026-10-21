Территория заботы: в Псковском районе проходят традиционные осенние субботники

17:32, 21 октября 2026, ПАИ

Традиционные осенние субботники продолжают проводить в Псковском районе, сообщила глава округа Наталья Фёдорова в своём канале в MAX.



Фото: главы Псковского муниципального округа Натальи Фёдоровой в MAX



Фото: главы Псковского муниципального округа Натальи Фёдоровой в MAX



Фото: главы Псковского муниципального округа Натальи Фёдоровой в MAX



Фото: главы Псковского муниципального округа Натальи Фёдоровой в MAX



Фото: главы Псковского муниципального округа Натальи Фёдоровой в MAX



Фото: главы Псковского муниципального округа Натальи Фёдоровой в MAX



Фото: главы Псковского муниципального округа Натальи Фёдоровой в MAX



Фото: главы Псковского муниципального округа Натальи Фёдоровой в MAX



Фото: главы Псковского муниципального округа Натальи Фёдоровой в MAX

















Жители, сотрудники организаций и предприятий, специалисты территориальных отделов и активисты ТОС объединяются, чтобы навести порядок на подведомственных и общественных территориях.

Территориальные отделы проводят уборку в общественных местах: в зонах отдыха, на детских и спортивных площадках, а также на братских и воинских захоронениях.

Школы организовали участие учеников и педагогов. Ребята убирают прилегающие территории, собирают опавшие листья и мусор.

Дома культуры также принимают участие в субботниках. Благодаря их усилиям территории вокруг учреждений становятся чище и уютнее, отметила Наталья Фёдорова.

Глава округа призвала владельцев частных домовладений, сотрудников предприятий и организаций всех форм собственности активнее подключаться к уборке, пока позволяет погода. Она поблагодарила всех участников уже прошедших субботников за неравнодушие и активную гражданскую позицию.