Роспотребнадзор назвал районы Псковской области с превышением заболеваемости ОРВИ

16:31, 21 октября 2026, ПАИ

На территориях восьми муниципалитетов Псковской области превышены среднеобластные показатели заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 21 октября.

Среднеобластной показатель на предыдущей неделе составил 59,07. Превышение зафиксировано в Великих Луках и Пскове, а также в Усвятском, Порховском, Гдовском, Псковском, Великолукском и Пушкиногорском районах.

«Эта информация своевременно доводится до наших специалистов в районах: они тоже ведут мониторинг и следят за ситуацией, чтобы при необходимости оперативно принимать дополнительные профилактические меры», – отметила Припутенко.