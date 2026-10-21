Сотрудники администрации Великих Лук вышли на осенний субботник

15:12, 21 октября 2026, ПАИ

Сотрудники администрации Великих Лук провели уборку территории бывшего детского сада № 15 на улице Некрасова, сообщили ПАИ в администрации города.

Участники отметили, что совместная работа на благо города не только помогает сделать его чище и уютнее, но и сплачивает коллектив.

Администрация Великих Лук призывает учреждения и организации всех форм собственности привести в порядок принадлежащие им территории, а также прилегающие общественные пространства, закреплённые улицы и скверы.

Жителей города приглашают присоединиться к общегородским субботникам, которые запланированы на 23 и 30 октября.

Чтобы принять участие в уборке или организовать собственный субботник на определённой территории, можно обратиться в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Великих Лук по телефонам: 8 (81153) 3-72-51 и 8 (81153) 3-02-08.

Сотрудники управления помогут выбрать место, дату и время проведения работ, а при необходимости предоставят инвентарь и технику для вывоза собранного мусора.

Звонки принимают в рабочие дни, с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00. Перерыв – с 13:00 до 14:00.

Горожан призывают присоединиться к осеннему месячнику по благоустройству.