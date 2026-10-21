Роспотребнадзор предупредил о риске ботулизма из-за домашних заготовок

19:48, 21 октября 2026, ПАИ

Употребление домашних консервов, приготовленных с нарушением технологии, может привести к ботулизму. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 21 октября.

«Важно правильно отнестись к заготовкам, соблюсти все технологии, не уменьшать количество соли, которое предусмотрено рецептурой, не уменьшать количество кислоты», – отметила она.

По словам Припутенко, споры бактерий находятся в почве и могут попадать в грибы, овощи и фрукты, а также обитают в кишечнике животных и рыб. В бескислородной среде они начинают выделять токсин, который является одним из самых серьёзных ядов. Опасность могут представлять не только консервы, но и копчёности, колбасы и вяленая рыба.

Руководитель регионального управления предупредила, что заражённый продукт может не иметь изменений вкуса и запаха. Бывает, выделяется газ – в таком случае опасным признаком может служить вздутие банки, помутнение рассола.

«Видите такую ситуацию, бомбаж, помутнел рассол – выбрасываем, даже не думаем», – подчеркнула она.

При появлении недомогания необходимо обратиться к врачу и сообщить, что вы ели, а остатки продукта отдать на исследование.