В Псковской области работает около 320 водоматов – Роспотребнадзор

20:27, 21 октября 2026, ПАИ

В Псковской области насчитывается около 320 аппаратов для реализации питьевой воды в розлив (водоматов). Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 21 октября.

По словам специалиста, основная часть объектов сосредоточена в крупных городах: 213 водоматов находится в Пскове, 74 – в Великих Луках. В нескольких районных центрах аппараты также имеются, но в небольшом количестве. В частности, в Порхове их семь, в Невеле, Себеже, Опочке, Острове, Кунье и Бежаницах – по одному-два.

Елена Припутенко отметила, что услуга пользуется популярностью у населения из-за доступной цены. Ведомство ведёт учёт таких объектов и контролирует качество реализуемой через них воды.