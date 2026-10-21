В Роспотребнадзоре посоветовали псковичам кипятить воду из водоматов

18:10, 21 октября 2026, ПАИ

Воду, приобретённую в уличных водоматах, рекомендуется обязательно кипятить. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 21 октября.

«С учётом того, что мы проверяем воду на микробиологию, вирусы мы не всегда можем определить. Поэтому я бы настоятельно рекомендовала воду кипятить», – подчеркнула она.

По словам Припутенко, в октябре специалисты ведомства проводят мониторинг качества воды в водоматах региона. На данный момент жалоб от жителей не поступало. По результатам проверок вода в аппаратах признана неплохой, однако были зафиксированы единичные незначительные отклонения от нормативов.

«Тем не менее с нашей стороны сразу были даны предписания о приведении воды к надлежащему качеству и об усилении программ производственного контроля», – отметила руководитель ведомства.

Специалист также напомнила, что ответственность за качество реализуемой воды и проведение производственного контроля лежит на самих предпринимателях. При выборе аппарата потребителям стоит обращать внимание на его внешнее состояние, отсутствие подтёков и наличие информации об источнике воды.

Также важно использовать чистую тару и не хранить воду в течение длительного времени под прямыми солнечными лучами.