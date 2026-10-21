Псковичам рассказали, на что обращать внимание при покупке воды в автомате

20:48, 21 октября 2026, ПАИ

На информацию, которая должна располагаться на автомате с водой, рекомендовала обращать внимание руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 21 октября.

По её словам, потребителю следует осмотреть дверку водомата, проверить, нет ли повреждений внутри, а также изучить размещённую на автомате информацию – от номеров телефонов для обратной связи до программы производственного контроля. Там же должно быть указано название источника воды.

Елена Припутенко отметила, что если информации нет, то лучше развернуться и уйти – не пользоваться таким автоматом. Также она напомнила, что тара для воды должна быть чистой и что хранить воду нужно вдали от солнечных лучей и не месяцами.