В вакцинах от гриппа заменили все три компонента – Роспотребнадзор

21:57, 21 октября 2026, ПАИ

В вакцинах от гриппа, которые используются в сезоне 2026-2027 годов, полностью заменён состав по всем трём компонентам. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 21 октября.

По словам специалиста, это связано с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, которая мониторит ситуацию в Южном полушарии перед началом эпидподъёма. Вирус гриппа сильно мутирует, поэтому каждый год создаётся новая вакцина, и тот или иной компонент заменяется.

«В этом сезоне заменены все три компонента, которые содержатся в вакцине. По данным учреждения науки Роспотребнадзора, циркулирующие штаммы полностью совпадают с вакцинными. То есть вакцина должна работать», – подчеркнула Елена Припутенко.

В числе циркулирующих в России вирусов она назвала вирус гриппа А (H1N1), вирус гриппа В, а также вирус гриппа А (H3N2).