Псковичам напомнили о правилах респираторного этикета

21:53, 21 октября 2026, ПАИ

Соблюдение респираторного этикета и личной гигиены остаётся основой профилактики ОРВИ и гриппа. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 21 октября.

«Нужно чихать, прикрываясь рукой, платочком, либо локтем. Не ходить на работу с признаками инфекции, лучше оставаться дома. Это всё относится к респираторному этикету», – пояснила она.

Также специалист рекомендовала тщательно мыть руки с мылом после возвращения домой, полоскать горло и нос, обрабатывать поверхности и гаджеты, а при отсутствии условий для мытья рук использовать антисептики. В период подъёма заболеваемости следует избегать мест массового скопления людей без необходимости.

Кроме того, Елена Припутенко отметила эффективность ношения масок. «Когда маски надевают и заболевший, и здоровый, риск заболевания снижается к минимуму», – добавила она.

При первых симптомах болезни необходимо оставаться дома и вызывать врача для назначения лечения.