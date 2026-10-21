Псковичка Наталья Фуфаева удостоена нагрудного знака «Доброволец России»

21:55, 21 октября 2026, ПАИ

Экспертный совет по награждению нагрудным знаком «Доброволец России» подвёл итоги кампании 2026 года. Из 1 822 представлений, поступивших из всех регионов страны, к награде рекомендовано 202 кандидата. Среди них - доброволец Псковской области Наталья Викторовна Фуфаева. Об этом ПАИ сообщили в АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».

Наталья Фуфаева работает преподавателем физического воспитания в Псковском агротехническом колледже с 1984 года, а с 2016 года является руководителем физического воспитания. Она имеет звание «Почётный работник среднего профессионального образования РФ».

Однако её вклад не ограничивается преподаванием. В 2017 году Наталья Фуфаева создала студенческий волонтёрский отряд «Надежда», который ведёт работу по социальному, экологическому, патриотическому направлениям, пропаганде здорового образа жизни и инклюзивному волонтёрству.

Под её руководством волонтёры организовали акции помощи военнослужащим СВО: «Блиндажная свеча», «Пусть горит и греет!» (за учебный год изготовлено 1100 блиндажных свечей), «Своих не бросаем», «Мы вместе» (плетение маскировочных сетей, сбор подарков). Отряд также активно сотрудничает с благотворительным фондом «Старость в радость», приютом для животных «Лесопилка», участвует в экологических акциях и патриотических проектах.

Также Наталья Викторовна инициировала создание детского волонтёрского отряда «Лучики надежды» в детском саду № 33 «Огонёк», а в 2023 году - отряда волонтёров «серебряного» возраста «Лучи надежды». В 2022 году она была награждена знаком «Заслуженный доброволец Псковской области», а в 2024 году стала победителем регионального конкурса «Мы вместе» в номинации «Волонтёр года».

Отметим, награда «Доброволец России» - это федеральное признание большого труда и искреннего вклада в добрые дела.