Беспилотники самолётного типа уничтожили над Псковской областью

22:05, 21 октября 2026, ПАИ

Дежурные силы ПВО в течение дня перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник самолётного типа над несколькими регионами России, в том числе над Псковской областью.

По данным Минобороны России, беспилотники также сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской и Тверской областями и над акваторией Чёрного моря. Отражение атаки дронов длилось с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

При падении БПЛА или обнаружении на земле его фрагментов незамедлительно сообщайте максимально подробную информацию по телефону 112 или (8 8112) 72-52-00.