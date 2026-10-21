Беспилотники самолётного типа уничтожили над Псковской областью
Дежурные силы ПВО в течение дня перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник самолётного типа над несколькими регионами России, в том числе над Псковской областью.
По данным Минобороны России, беспилотники также сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской и Тверской областями и над акваторией Чёрного моря. Отражение атаки дронов длилось с 08:00 до 20:00 по московскому времени.
При падении БПЛА или обнаружении на земле его фрагментов незамедлительно сообщайте максимально подробную информацию по телефону 112 или (8 8112) 72-52-00.
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