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Студентов ПсковГУ научат превращать технологические идеи в стартапы

Стартовала серия тренингов предпринимательских компетенций для студентов первого курса ПсковГУ. Интенсив проходит в рамках «Платформы университетского технологического предпринимательства» и продлится три недели, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

«Проект «Тренинги предпринимательских компетенций» реализуется в нашем университете уже пятый год. За это время проведено 45 тренингов и больше 2 500 тысяч студентов посетили тот или иной тренинг. Мы предлагаем участие в проекте именно студентам первого курса, чтобы они с самого начала своего обучения поняли, что такое технологическое предпринимательство и каким образом студент может внести свой вклад в достижение технологического суверенитета России», – отметила координатор площадки ПсковГУ Виктория Гусарова.

Формат предполагает полное погружение в проектную деятельность. В течение одного дня тренеры сопровождают команды, помогая им сформулировать и детально проработать технологические идеи. В основе программы деловые игры, во время которых участники распределяют роли в стартапе, разбираются в устройстве бизнес-модели и учатся действовать в условиях жёсткого дедлайна. К концу дня каждая команда должна представить свой проект «инвестору» и получить обратную связь.

«Мне кажется, это уникальная возможность для студентов попробовать на практике то, что обычно остаётся только в форме идеи в голове, – подчеркнула бизнес-коуч, преподаватель блока «Гибкие навыки» Университета ИТМО Наталья Тихомирова. – Да, может быть, не все студенты потом ринутся реализовывать свои проекты, но они проживут этот опыт и поймут, что можно собрать команду, можно вместе подумать над идеей, использовать дизайн-мышление, проработать и проанализировать все этапы продвижения проекта. Дальше мы даём ребятам ресурсы. Рассказываем об акселераторе, стартап-студиях. В целом в России и в Псковском государственном университете в частности есть много поддерживающих системных решений, которые помогают воплощать проекты».

Напомним, «Платформа университетского технологического предпринимательства» запущена Минобрнауки России в 2022 году. Её задача – помочь молодёжи раскрыть предпринимательский потенциал и подготовить специалистов в сфере технологического бизнеса. Проект входит в федеральную программу «Технологии» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», а тренинговая площадка работает на базе Национального исследовательского университета ИТМО.

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